Dorre bladeren krijgen nieuw leven in Eindhoven

Dorre herfstbladeren weggooien? Doodzonde, vinden ze in Eindhoven: de bladeren worden voor het eerst in de hele stad hergebruikt.

Na het opvegen worden de bladeren op een grote berg gegooid. In de winter wordt daar mulch van gemaakt, die in het voorjaar in een dikke laag op de aarde in de plantenvakken wordt aangebracht.

Het klinkt hetzelfde als andere jaren, maar het bladblazen in de stad is toch echt anders dan anders. Dat komt door de Missie Bladgoud, een project waarbij de nadruk niet meer ligt op opruimen, maar op het hergebruiken van de bladeren.

De nieuwe methode is vorig jaar in Woensel en Tongelre getest. Het was daar zo’n succes dat het dit jaar is uitgebreid naar de hele stad. “Je kunt dat duidelijk merken in die wijken”, zegt Raymond van de Sande van Ergon tegen Studio040. “De planten doen het beter en we hoeven minder water te geven.”

Op straten en pleinen worden de bladeren wel gewoon weggehaald vanwege de veiligheid.

De regio Eindhoven is het eerste gebied in Nederland dat dit zo duurzaam aanpakt. Maar het kan nog beter. Er zijn plannen om volgend jaar die vervuilende bladblazers te vervangen door stille, elektrische exemplaren.