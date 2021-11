Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

In de Hoofdstraat in ’s-Gravenmoer zijn uit een voortuin zes wallaby’s ontsnapt. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Volgens een omstander ging er een poging tot inbraak aan vooraf.

Brandweer en omwonenden zijn bezig met het vangen van de dieren. Het is onbekend hoeveel wallaby’s er al zijn gevangen.

