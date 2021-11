GGD vreest veel meer zieken door legionella: 'Dit is topje van de ijsberg'

Een legionella-uitbraak in Schijndel heeft vooralsnog één dode geëist. Tien mensen liggen in het ziekenhuis als gevolg van een legionella-besmetting. De GGD spreekt van het 'topje van de ijsberg', omdat elke dag nog nieuwe meldingen binnenkomen. Maar wat is een legionellabesmetting precies en hoe ziek kun je ervan worden?

Omroep Brabant komt om twee uur met een extra nieuwsuitzending op web, app en televisie over de legionella-uitbraak.

De meeste mensen worden niet ziek na een besmetting. Maar de bacterie kan leiden tot een infectie in de luchtwegen en zelfs tot een ernstige longontsteking. In dat laatste geval spreek je van de veteranenziekte of legionellalongontsteking. Die ziekte komt volgens het RIVM zo'n 500 keer per jaar voor in Nederland.

De bacterie komt voor op vochtige plekken als grond en water. Je kunt besmet raken door hem via druppels water in te ademen. De bacterie kan namelijk groeien in water dat tussen de twintig en vijftig graden warm is. Als het water in de lucht komt, kun je die druppels inademen.

Het drinken van besmet water veroorzaakt geen besmetting, schrijft het RIVM op haar website. Patiënten die besmet zijn met de bacterie, kunnen anderen ook niet besmetten.

Wat zijn de klachten?

Als je ziek wordt door de bacterie, ontstaan de klachten meestal twee tot tien dagen nadat je die hebt ingeademd. Besmetting komt voor in twee vormen:

Milde of ernstige griep, ook wel pontiac fever of legionellagriep

Ernstige longontsteking, ook wel de veteranenziekte of legionellalongontsteking

Hoe genees je het?

De griep gaat in de meeste gevallen na een paar dagen vanzelf weer over. De longontsteking die de bacterie in sommige gevallen veroorzaakt, kan een stuk ernstiger zijn. Mensen kunnen hieraan overlijden.

Tegen de bacterie bestaat geen vaccin. Een besmetting is volgens het RIVM te behandelen met antibiotica.

Kans op besmetting

Vooral ouderen, mensen met een slechte gezondheid of rokers kunnen besmet raken met de bacterie. Longontsteking door legionella komt bijna nooit voor bij mensen die jonger dan veertig jaar zijn.