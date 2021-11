Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gewonde bij botsing tussen vrachtwagen en auto in Breda

Bij een botsing op de Westerhagelaan in Breda tussen een auto en een vrachtwagen is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer zat in de auto en raakte door de botsing bekneld. De brandweer bevrijdde de bestuurder uit de auto.

De auto en een vrachtwagen van een gemeente Breda botsten tegen elkaar op de kruising van de Westerhagelaan en de Hambroeklaan. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De bestuurder van de vrachtwagen kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.