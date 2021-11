Klimaatverandering vraagt om geld, Waterschap trekt 370 miljoen extra uit

370 miljoen euro wil Waterschap Aa en Maas de komende zes jaar extra uitgeven. Die uitgaven zijn nodig door de klimaatverandering. "De wereld wordt onvoorspelbaar," zegt dijkgraaf Mario Jacobs. "Daar moeten we ons op voorbereiden." Het bestuur van het waterschap heeft de begroting vrijdagmiddag goedgekeurd. Dat betekent dat er ook groen licht is voor de een verhoging van de waterschapslasten, een hogere waterrekening voor de Brabander dus.

"Aan de ene kant moeten we rekening houden met droogte, waardoor we meer water vast moeten houden. Aan de andere kant kunnen er opeens enorme regenbuien komen. Het wordt allemaal onvoorspelbaarder. Het watersysteem moet robuuster worden om dat op te kunnen vangen."

Het waterschap investeert de komende zes jaar dan ook 700 miljoen, 370 miljoen meer dan in de afgelopen zes jaar. Onvermijdelijk, stelt Jacobs.

Onvoorstelbaar

Hij verwijst naar al het extra water dat deze zomer door de Maas stroomde. "In 1980 hadden we een extra golf van 2000 kuub water (per seconde), afgelopen zomer was dat 3260 kuub. Tot voor kort hield iedereen dat voor onvoorstelbaar, maar nu gebeurt het gewoon. De enige voorspelling is dat het onvoorspelbaar wordt."

In 2027 moet al het water in de sloten en in de grond schoon en gezond zijn. Ook daar is nog veel onvoorspelbaar. Jacobs: "We krijgen net een beetje zicht op Pfas (hardnekkige stoffen die op allerlei manieren in het milieu terecht komen), er komen nog steeds meer medicijnresten in het water terecht en we weten nog niet welke afspraken er komen voor de landbouw als het om fosfaat en nitraat gaat."

Wij moeten leveren

Natuur en Milieu kwam onlangs met een onderzoek waaruit blijkt dat veel Nederlandse sloten nog vies zijn. Jacobs herkent dat. "De feiten zijn duidelijk, er zijn heel hard stappen nodig."

En dan: "Eigenlijk mag je dit allemaal geen ambities noemen. Dat suggereert dat je een keus hebt. Dat is niet zo. Alle maatregelen zijn noodzakelijk. Wij moeten leveren!"

De eerste

Aa en Maas is het eerste Brabantse waterschap dat de plannen voor de komende jaren officieel vaststelt. De verwachting is dat andere waterschappen in grote lijnen dezelfde koers varen: flinke investeren in het watersysteem en een verhoging van de waterschapslasten voor de Brabanders. Met die eigen belasting denkt Aa en Maas volgend jaar 135 miljoen euro binnen te halen.

"Belasting is nooit leuk," zegt Jacobs. "Maar bij ons weet je wat je ervoor terugkrijgt, droge voeten en schoon water."

Onder het gemiddelde

Bij Aa en Maas komen de waterschapslasten voor een gezin met twee kinderen in een woonhuis van drie ton uit op 319 euro per jaar. Dat ligt onder het gemiddelde dat de Unie van Waterschappen aan het begin van de maand aankondigde, namelijk 359 euro.

Het waterschap stelde vrijdag de begroting vast, maar ook het Waterbeheerplan voor de jaren tot 2027. Dat is een belangrijk stuk. 2027 is de deadline voor de Kader Richtlijn Water. Dan moet al het water in Nederland schoon en ecologisch gezond zijn; op heel veel plaatsen voldoen grond- en oppervlaktewater nog niet aan die norm.