Politie vindt 3,5 kilo illegaal vuurwerk in huis in Ossendrecht

Foto: Politie vergroot

De politie heeft 3,5 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen in een huis in Ossendrecht. Het ging om onder meer cobra's.

Ista van Galen Geschreven door

Agenten werden maandag getipt over dat er illegaal vuurwerk zou zijn in het huis aan de Kennedylaan. Toen agenten rond vijf uur gingen controleren, vonden ze het vuurwerk. Alles is in beslag genomen. De bewoner van het huis wordt nog verhoord.

