Na miljoenentransfer voelt uitgeleende Jens Odgaard zich thuis bij RKC

Met vijf clubs in vier jaar is Jens Odgaard een ware avonturier te noemen. De Deen streek afgelopen zomer neer in Waalwijk toen hij voor één seizoen verhuurd werd aan RKC. De aanvaller zit er op zijn plek en voelt zich thuis in Nederland. "Denen lijken op Nederlanders."

Na twee uitleenperiodes in Italië keerde Odgaard afgelopen zomer terug in Nederland. Eerder was hij actief bij SC Heerenveen, deze keer tekende hij bij RKC. Het betekende opnieuw verhuizen en wennen aan een nieuwe omgeving.

Dat de keuze deze zomer op een terugkeer naar Nederland viel, was geen verrassing voor Odgaard. Hij had tegen zijn zaakwaarnemer nog gezegd dat als er een club uit de Eredivisie zou komen, hij daar altijd voor open zou staan. “In Nederland krijgen talenten veel meer de kans dan in Italië. Ik voel mij hier ook meer thuis. Denen lijken veel op Nederlanders. Italianen zijn juist heel anders. Ik heb daar meer aanpassingstijd nodig gehad.”

Ook bij RKC leverde verhuizen geen problemen op. Dat was vooral te danken aan teammanager Sander van den Anker. “Sander heeft werkelijk alles voor mij geregeld. Hij heeft mij aan een appartement geholpen in Den Bosch. Het enige wat ik heb moeten doen is mijn gezicht laten zien voor de identificatie. Dat het zo goed geregeld is, heb ik bij al mijn voorgaande clubs nog niet meegemaakt.”

Want vooral speeltijd is voor de aanvaller heel belangrijk, die in 2018 nog voor vijf miljoen euro een transfer maakte naar het Italiaanse Sassuolo. “Ik kan ergens wel drie jaar op de bank zitten maar daar word ik niet gelukkig van. Als verschillende uitleenbeurten mij dan helpen aan speelminuten maakt het verhuizen mij niks uit.”

In Waalwijk duurde het ook even voordat hij onderdeel was van de selectie. De Deen was afgelopen zomer besmet met het coronavirus. Een onrustige periode voor de rechtsbuiten. “Mijn hart was erg onregelmatig. Gelukkig werd al snel duidelijk dat ik geen hartproblemen had. Uiteindelijk heeft de club geweldig geholpen bij mijn herstel. Ik maakte mij er namelijk wel zorgen over of ik de start van het seizoen zou halen.”

Want uiteindelijk gaat het naast de gezondheid ook sportief goed met Odgaard. Bij RKC is hij al goed voor drie goals en drie assists. Het past bij zijn spel dat heel opportunistisch is. “Dat hoort bij een aanvaller. Er is één weg naar het doel en dat is het enige wat ik zie.”

Maar naast het feit dat de aanvaller opportunistisch is, noemt hij zichzelf ook een teamspeler. Want gevraagd naar het volgende dilemma: Topscorer van de Eredivisie, maar RKC degradeert of handhaving in de Eredivisie en ‘maar’ zes goals, kiest de Deen voor het laatste. “Er is dit seizoen één doel en dat is deze club in de Eredivisie houden. Dat weet iedereen heel goed.”