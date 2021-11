Joost maakte 4500 vlieguren in een F16: 'Mooiste uitzicht ter wereld'

Joost Luijsterburg heeft de meeste vlieguren in een F16 (foto: Sanjay Simha). vergroot

Hij vliegt regelmatig met 2500 kilometer per uur door de lucht. Snelheidsduivel Joost 'Niki' Luijsterburg (52) uit Roosendaal maakte in zijn F16 al veel rondjes boven Amerika. Hij is zelfs recordhouder binnen de Nederlandse luchtmacht en maakte tussen de 4500 en 4600 uur in het toestel.

Een record dat waarschijnlijk niet meer verbroken gaat worden. "Samen met een andere luchtmachtpiloot die ongeveer vierduizend vlieguren in de F16 heeft, zijn we een select gezelschap. Daar komt niemand meer bij, want na 2024 nemen we afscheid van de F16", legt Joost uit in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. Zijn callsign (soort bijnaam in het leger) Niki komt van Niki Lauda, de bekende Formule 1-rijder. Snelheid staat centraal in zijn leven. "Vijftien jaar geleden racete op vliegbasis Volkel een F16 tegen een Formule 1-wagen, maar de F16 won rijkelijk." Luijsterburg is Commanding Officer van het Netherlands Detachment Tucson Arizona in Amerika, waar jonge vliegers worden opgeleid op de F16. "We zitten hier permanent met elf Nederlanders. De jonge vliegers komen hier negen maanden. In een paar weken leren we ze in een F16 vliegen en de rest van de tijd leren ze hoe ze met het toestel moeten vechten", aldus Luijsterburg. Hij werd zelf ook in verschillende oorlogen ingezet en hij is in het bezit van het prestigieuze Vliegerskruis voor zijn inzet bij het Joegoslavië-conflict in 1999.

"De acceleratie is enorm"

Hoewel hij Brabant soms mist, geniet hij volop van zijn werk. "Allereerst is het gewoon je werk. Dus als je vliegt of op de startbaan staat ben je ook gewoon druk met het checken van allerlei metertjes. Maar het is wel een heel bijzondere baan. De accelaratie van de F16 is enorm, je wordt fysiek echt achterin je stoel geduwd als je optrekt." En als je vliegt heb je het mooiste uitzicht van de wereld, zegt hij. "Ik ben me bewust van het voorrecht dat ik in die enorme machine mag kruipen. Ook na al die vlieguren blijft het fantastisch om te doen, versus een baan waarbij je achter een computer in je kantoortje zit. Al moet ik dat ook een deel van de week doen." Luijsterburg wilde van jongs af aan straaljagerpiloot worden en zat middenin het selectieproces toen de film Top Gun op tv kwam. "Die film was wel een extra motivatie. Al is het natuurlijk wel geromantiseerd met vrouwen en feesten. Vrouwen versieren doe ik niet, ik ben gelukkig getrouwd. Maar we hebben soms wel feesten. Top Gun is een gave film, maar niet het leven dat we hier dagelijks hebben."

Foto: Kees den Otter vergroot

