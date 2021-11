Man maakte 19.000 euro buit met bankpasfraude

Een 22-jarige man is aangehouden omdat hij verdachte is in een groot onderzoek naar bankpasfraude. Hij zou 19.000 hebben gepind met een pas die hij buitmaakte door zich voor te doen als bankmedewerker. Het slachtoffer zijn een man en vrouw uit Valkenswaard.

De slachtoffers werden in augustus dit jaar gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Diegene zei dat er iemand was die geld van hun bankrekening probeerde te halen en dat hun bankpas was 'geïnfecteerd'. "We moeten snel zorgen dat u een nieuwe bankpas krijgt. Gelukkig is er een collega in de buurt die uw pas wel even kan ophalen", zo zou de oplichter hebben gezegd.

Nadat iemand van 'de bank' de bankpas van de slachtoffers had opgehaald, pinde iemand ruim 19.000 euro van hun rekening.

Grootschalig onderzoek

Bij het bellen van de slachtoffers, maken de criminelen gebruik van een telefoonnummer waarbij het lijkt alsof er echt door de bank wordt gebeld. Dat heet spoofing. De politie komt deze vorm van oplichting steeds vaker tegen. De recherche in Helmond is al lange tijd bezig met een groot onderzoek naar een bende die zich bezighoudt met bankpasfraude. De aanhouding van de 22-jarige man is volgens de politie 'de eerste stap in het oprollen van deze criminele organisatie'. Hij wordt verdacht van oplichting en diefstal.