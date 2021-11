Coronanieuws: aantal positieve coronatests blijven voorlopig stijgen

14.20

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 317 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds 4 mei. Het is de derde keer in de afgelopen vier dagen dat meer dan 300 mensen in een dag tijd moesten worden opgenomen vanwege hun coronaklachten.

In de afgelopen week registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld zo'n 277 nieuwe opnames per dag. Dat is 27 procent meer dan in de week ervoor. Het gemiddelde stijgt voor de 38e dag op rij en staat nu op het hoogste niveau sinds 7 mei.

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2147 coronapatiënten. Dat zijn er 37 meer dan op donderdag. Half mei lagen voor het laatst zo veel mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Van de 2147 opgenomen mensen liggen 1719 op een verpleegafdeling, 22 meer dan op donderdag, en 428 op een intensive care, 15 meer dan een dag eerder.