Coronanieuws: ook artsenvereniging wil vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

In Suriname is nog steeds sprake van een dalende trend in het aantal corona19-gevallen, zegt voorzitter Javier Asin van het Nationaal Coördinatie Team Covid-19. Toch bereiden de autoriteiten zich alweer voor op een vijfde golf van besmettingen. De ervaring leert dat er een duidelijke relatie is tussen de situatie in Nederland en die van Suriname. De verklaring hiervoor is dat er intensief reisverkeer is tussen Suriname en het voormalige moederland.