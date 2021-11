'Komende week wordt het kouder, houd rekening met autoruiten krabben'

Het is nu nog opvallend zacht voor de tijd van het jaar, maar komende week wordt het kouder. "Tien graden halen we dan niet meer", vertelt Diana Woei van Weerplaza. "Je hebt af en toe je handschoenen nodig."

"Ik denk dat veel mensen niet zo blij worden van dit weer", vertelde Diana vrijdagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma 'Wakker!' "Zowel deze vrijdag als zaterdag hebben we te maken met veel bewolking en lokaal wat gemiezer, maar dan is het nog opvallend zacht. Deze vrijdagmiddag wordt het bijvoorbeeld 13 graden. Daar staat tegenover dat het deze dagen veelal grijs is."

Noordenwind

Zondag verandert dit. "Dan draait de wind naar het noorden. Die waait niet zo sterk als verwacht, hooguit kracht 3 tot 4. Maar die noordenwind brengt wel wat frissere lucht, zodat de temperatuur maximaal rond de 10 graden uitkomt. Dit ga je vooral zondagmiddag merken. Dan kan er ook een enkele bui ontstaan."

Diana verwacht dat de temperatuur maandag blijft steken op 7 of 8 graden. "Dit wordt wel een droge dag." Dinsdag wordt het een tikkeltje warmer, maar wel met een beetje gemiezer. Woensdag is er kans op een klein buitje en ook donderdag zouden een paar buitjes over kunnen trekken.

"Tijdens sommige nachten en in de avond kan het komende week aan de grond licht vriezen", vertelt de weervrouw van Weerplaza. "Het zou kunnen dat je je autoruiten moet krabben."

Op het verkeerde been

Donderdag leken op de weerkaarten nog winterse buien in aantocht te zijn. "De afgelopen dagen zijn we iedere keer door de weerkaarten een beetje op het verkeerde been gezet, wat betreft de kans op winterse buien", verzucht Diana. "Nu zijn die buien eruit gepoetst. De kans op winterse buien komende week is dus vrij klein."

Pas volgende week zaterdag is op de weerkaarten een kans op wat natte sneeuw te zien. "Maar dat is nu nog ver weg, dat kan nog veranderen."