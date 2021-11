Huizen steeds duurder: dit is wat je nog kunt krijgen voor een half miljoen

Wachten op privacy instellingen... (foto: Staete Waalwijk) (foto: Staete Waalwijk) (foto: Staete Waalwijk) (foto: Staete Waalwijk) (foto: Staete Waalwijk) Volgende Vorige vergroot 1/6 Het huis in de Klinkenbergstraat is een voorbeeld van wat je kunt doen met een half miljoen in Tilburg.

Hoeveel woonwensen kun je nog uit laten komen voor een half miljoen euro? Dat onderzocht spaarplatform Raisin. En wat blijkt: in Tilburg kom je het verst met dat bedrag. In die stad koop je voor vijf ton nog een ruime tweekapper met tuin, garage, bad en vier slaapkamers. En dat blijken de belangrijkste woonwensen in de tijden van een verhitte woningmarkt.

Evie Hendriks Geschreven door

Raisin ging tijdens het onderzoek uit van een budget tussen de 400.000 euro en 500.000 euro. De wensenlijst van mensen met dit budget bestond uit: een bad, een tuin, een garage, vier kamers en een dakterras. In Tilburg kun je de meeste van die wensen in vervulling laten gaan. Maar wat krijg je daar precies voor? Bijvoorbeeld een huis aan de Klinkenbergstraat in de Reeshof in Tilburg. Dat staat sinds twee maanden te koop op Funda en het huis vinkt bijna alle woonwensen uit het onderzoek af. De tweekapper mist alleen een dakterras, maar er is een bad, een garage, een goed bijgehouden tuin en het huis heeft vier slaapkamers.

Het bevat alle de vier wensen binnen het onderzoek (foto: Staete Waalwijk). vergroot

"De blikvanger in de woonkamer is de ronde muur", vertelt de makelaar van het huis Michael Emmerik. "De bewoners hebben dit samen met de buren laten ontwerpen. Er is ook een ronde wenteltrap." Je moet er dus van houden maar als dat zo is, heb je iets bijzonders.

De ronde muur in de woonkamer en de wenteltrap (foto: Staete Waalwijk). vergroot

"In de tuin is een regeninstallatie te vinden die de tuin groen houdt", zegt Emmerik. Dan zijn er nog wat wensen uit het onderzoek in de woning. "Net als andere huizen in de Reeshof heeft de tweekapper een garage. Op andere plekken zit dit vaak niet meer zo snel bij een huis", legt de makelaar uit." De ligging vlakbij de stad maar ook midden in de rust krijg je er ook bij voor een half miljoen.

"Binnen vijftien seconden in het bos."

"Vanaf je voordeur sta je binnen vijftien seconden in het Reeshofbos", "Voor sommige mensen is dat misschien iets te rustig, maar de drukte in het centrum van Tilburg kun je opzoeken op een kwartiertje afstand met de auto." Verder ligt het huis op vijf minuten fietsafstand van winkelcentrum de Heyhoef en er zijn diverse scholen in de buurt.

De tuin en het bos dat bijna aan de deur ligt (foto: Staete Waalwijk). vergroot

