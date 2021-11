Controle van auto leidt tot vondst 17.000 euro en drie arrestaties

De deur werd geforceerd (foto: wijkagent_eindhoven_eckart/Instagram). vergroot

Door het controleren van een auto op de Tarwelaan in Eindhoven is de politie op het spoor gekomen van drie verdachten van oplichting, heling en witwassen. Agenten vonden in totaal zo’n 17.000 euro contant geld.

De auto werd woensdagavond gecontroleerd. Op de achterbank lag dure cosmetica en een MacBook Pro. De bestuurder en bijrijder konden niet goed verklaren hoe ze aan die spullen kwamen. Dat was voor agenten aanleiding om de auto verder te doorzoeken. Ze vonden een bankpas die was gestolen na spoofing. Dit is een vorm van oplichting waarbij de oplichter zich bijvoorbeeld voordoet als een bankmedewerker. De twee inzittenden werden aangehouden. Bij de arrestatie vonden de agenten in de onderbroek van een verdachte een mobiele telefoon en ruim 1200 cash. Agenten herkenden de bijrijder. Hij had meerdere bankpassen buitgemaakt na oplichting en daarmee Apple-producten gekocht. Dit spoor leidde naar een huis in de wijk Woenselse Heide. Daar werd de voordeur niet geopend, terwijl agenten wel mensen door het huis zagen lopen. Ze vermoedden dat deze mensen bezig waren om spullen te verstoppen. De voordeur is daarom geforceerd. In het huis vond de politie luxe spullen en opnieuw een MacBook Pro. Een speurhond vond bijna 15.000 euro contant geld. Ook werden diverse bankpassen gevonden. Al deze spullen en twee voertuigen zijn in beslag genomen. De politie hoopt de slachtoffers van de oplichting hiermee schadeloos te kunnen stellen. In het huis is ook nog een vrouw aangehouden. Zij wordt verdacht van heling en witwassen.

