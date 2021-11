Wat er ook gebeurt, Jan kan elke dag naar zijn Efteling

Vol trots staat Jan Robbe uit Tilburg naast zijn eigen mini-Efteling, middenin zijn woonkamer. Overal bewegen kleine attracties, flikkeren lampjes en klinken de vrolijke, bekende deuntjes. De Droomvlucht in het klein, de Fakir en Langnek, alles is er. Donderdag wordt zijn museum-aan-huis officieel geopend voor publiek.

Op de schutting bij het huis van Jan prijkt een bordje met 'Eftelingmuseum' erop. En daarmee is niets teveel gezegd. Vanuit heel het land komen er mensen kijken naar het nagebouwde pretpark. En luisteren, want ook een draaiorgel met de grootste Efteling-hits ontbreekt niet.

Zo'n 2,5 jaar deed Jan erover om alle spullen te verzamelen. Hij zag ze in de kerstperiode bij een tuincentrum en werd er naar eigen zeggen 'verliefd op'. En die liefde is nog niet verdwenen.

En zoals dat in de liefde gaat, is het niet altijd rozengeur. Zijn laatste aanwinst liet lang op zich wachten. “Ik heb hier nog het Huis van Tobbelientje in de doos staan. Die had ik al meerdere keren gekocht, maar steeds bleek er iets kapot en stuurde ik hem terug. Nu beweren ze dat hij helemaal foutloos is. Die ga ik binnenkort uitpakken en dan krijgt hij een mooi plekje.”