Grond camping Fort Oranje gaat in de verkoop

De gemeente Zundert gaat de grond van voormalig camping Fort Oranje in Rijsbergen verkopen aan de hoogste bieder. Voormalig campingeigenaren Cees en Jan Engel weigeren de kosten van het onderhoud van de afgelopen jaren te betalen, omgerekend 5 miljoen euro. "Tevens is er aan ons gemeld dat de gemeente er niet op hoeft te rekenen dat de facturen ooit worden betaald", aldus een woordvoerster van de gemeente Zundert. Daarom verkoopt de gemeente de boel.

Wanneer de grond precies in de verkoop gaat, is nog onduidelijk. De gemeente heeft een notaris in de arm genomen en verwacht dat de voorbereidingen van de verkoop nog een paar maanden zullen duren. Er wonen nog een paar mensen op het terrein, de gemeente stelt hen op de hoogte van de verkoop van de grond. Zij zullen in gesprek moeten met de eventuele nieuwe eigenaar over hun woonsituatie.

Brandgevaarlijke caravans

In 2017 werd het beheer van de camping overgenomen door de gemeente, vanwege de slechte omstandigheden voor bewoners op het campingterrein. Er stonden onder meer brandgevaarlijke caravans, er werden hennepkwekerijen aangetroffen en in 2014 concludeerde de GGD dat er sprake was van een ongezonde leefsituatie, in het bijzonder voor kinderen.

Ook registreerde de politie honderden incidenten die grotendeels te maken hadden met diefstal, geweld, drugs, prostitutie en brand op Fort Oranje.

Schoonvegen

Samen met de politie, brandweer, defensie en de gemeente Breda en Tilburg werd in 2017 een plan opgetuigd door de gemeente Zundert om de camping schoon te vegen. De campingeigenaren kregen hoogte van dat plan en besloten daarop de camping zelf te sluiten en elektriciteit en water af te sluiten.

De gemeente zag vervolgens geen andere mogelijkheid meer dan onmiddellijk in te grijpen en het beheer over te nemen. Anders dreigden de bewoners dakloos te worden. De camping is daarna in fases ontmanteld.

In juni van dit jaar diende er nog een hoger beroep over de zaak. Vader en zoon Engel stelden dat het altijd het vooropgezette doel is geweest om de camping van hen af te pakken en dat de gemeente misbruik zou hebben gemaakt van haar bevoegdheden. Maar de bestuursrechter oordeelde dat de gemeente de camping terecht had gesloten.