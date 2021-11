Syriër met auto vol zwemvesten vast voor mensensmokkel

Foto: Koninklijke Marechaussee vergroot

Een 25-jarige Syriër is aangehouden door de Koninklijke Marechaussee op verdenking van betrokkenheid bij mensensmokkel. De man, die in Duitsland woont, werd in de nacht van donderdagnacht gecontroleerd door de politie bij Ulvenhout.

In zijn auto werden een grote hoeveelheid zwemvesten, een opblaasbare boot en buitenboordmotor aangetroffen, waarna de marechaussee erbij werd gehaald. De man bleek onderweg naar Frankrijk, om daar de boot en de zwemvesten af te leveren. De marechaussee vermoedt dat er sprake was van de voorbereiding van een mensensmokkeltransport, mogelijk via het Kanaal naar Engeland, en doet verder onderzoek.

