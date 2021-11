Rob mag weer geen vuurwerk verkopen: 'Ook een hek om elk bevroren slootje?'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Het kabinet heeft vrijdag toch besloten om een vuurwerkverbod in te voeren. Een doorn in het oog voor veel winkels die daar juist van rondkomen in de wintermaanden. Fietsenwinkel van Oosterhout uit Teteringen bijvoorbeeld. “Gaan ze in de winter ook om ieder bevroren slootje een hek zetten dat je er niet mag gaan schaatsen?"

Thijs den Ouden Geschreven door

Eigenaar Rob van Oosterhout gaat niet de straat op om te protesteren tegen de beslissing van het kabinet. “De branchevereniging heeft al genoeg gedaan. Het verbod gaat er sowieso komen. Het enige waar wij nu voor moeten strijden, is dat wij gecompenseerd worden.” Die compensatie is volgens Rob zeker nodig. Hij heeft met zijn bedrijf namelijk al flink wat kosten gemaakt. “We zijn al 50.000 euro kwijt aan campagnes, denk bijvoorbeeld aan flyers. Die kunnen we volgend jaar niet meer gebruiken.” Het vuurwerk dat de handelaar dit jaar en vorig jaar al had ingekocht, kan hij volgend jaar nog wel gebruiken. Gelukkig, want dit heeft bij elkaar een waarde van ruim een ton. “We zijn alleen wel veel meer geld kwijt, omdat we nu een grotere hoeveelheid moeten opslaan en verzekeringen." Rob is ook daar nu zo'n 50.000 euro aan kwijt. Kosten die hij anders niet had gemaakt.

“Gaan ze in de winter ook om ieder bevroren slootje een hek zetten zodat je niet kan schaatsen?”

Hoe kijkt Rob naar het argument van de zorg die ontlast moet worden? “Ze kijken steeds naar de cijfers van 2019. Er is sinds dat jaar heel veel veranderd. Veel gevaarlijk vuurwerk is nu verboden en daarnaast is er ook veel vuurwerk een stuk veiliger gemaakt. Je weet dus niet hoe hoog de druk daadwerkelijk ligt.” Hij vraagt zich nog wel wat af. “Gaan ze in de winter ook om ieder bevroren slootje een hek zetten dat je er niet mag gaan schaatsen?” Rob doelt daar op de 40.000 mensen die zich vorig jaar in één weekend meldden in het ziekenhuis door valpartijen op het ijs.

“Ik ga zo een paar studenten appen dat ze dit jaar niet kunnen werken bij ons.”

Daarnaast vindt Rob dat ze het beleid op Europees niveau beter op elkaar moeten afstemmen. “Als je nu gaat kijken in Baarle-Nassau dan zullen de vuurwerkwinkels daar helemaal vol staan met mensen. Ook uit Nederland.” Dit jaar dus geen vuurwerken kopen of verkopen en dat betekent voor sommigen ook geen vakantiebaantje. “Ik ga zo een paar studenten appen dat ze dit jaar niet kunnen werken bij ons.” Poll

Op de website van Omroep Brabant staat sinds vrijdagmiddag twaalf uur de vraag: 'Toch weer een landelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Terecht?' Om drie uur 's middags hadden bijna 2800 mensen die vraag beantwoord. Daarvan gaf 78 procent aan het verbod terecht te vinden, omdat de zorg ontlast moet worden. Een kleine 22 procent noemde het verbod onterecht.

