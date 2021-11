Blessureleed PSV houdt aan: Zahavi lang aan de kant, Max besmet met corona

Eran Zahavi en Philipp Max ontbreken tegen Vitesse (Foto: OrangePictures) vergroot

De twee weken rust hebben PSV nog niet goed gedaan. Waar misschien stiekem gehoopt werd op een wat legere ziekenboeg zijn er juist nieuwe blessuregevallen in de ploeg. En dus is het voor trainer Roger Schmidt puzzelen in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Het zit PSV niet mee. De club kampt met veel blessures en ziet de selectie met de week smaller worden. Deze week zijn er twee nieuwe blessuregevallen bijgekomen. Eran Zahavi liep tijdens de interlandbreak een zware knieblessure op tijdens de interlands met Israël. De spits ligt er volgens trainer Roger Schmidt drie maanden uit. Naast het gemis van Zahavi, kan de Duitse oefenmeester ook geen beroep doen op Philipp Max. De linksachter testte deze week positief bij een coronatest. Officieel hoeven gevaccineerde spelers zich niet meer te laten testen voor een wedstrijd. Maar PSV test uit voorzorg nog altijd elke interlandbreak en bij Europese uitwedstrijden de selectiespelers. Bij deze controle is Max dus positief getest. Ook Cody Gakpo en Noni Madueke zijn nog altijd aan het herstellen. Schmidt hoopt de twee sterkhouders nog voor kerst terug te hebben, maar houdt nog een slag om de arm.

Het maakt de puzzel in aanloop naar de competitiehervatting er niet makkelijk op. Vrijdagmiddag stonden er 18 spelers op het trainingsveld van PSV. Eén daarvan is Richard Ledezma. De jonge Amerikaan staat pas weer net op het veld na lang blessureleed en zal dus nog niet bij de selectie zitten. Roger Schmidt is natuurlijk niet blij met de vele blessures, maar blijft het lastig vinden de vinger op de zere plek te leggen. "Het zijn bijna allemaal verschillende blessures. We analyseren bij elke blessure wat we beter hadden kunnen doen. Maar blessures horen ook bij voetbal. Het is een beetje ongelukkig." Met zeventien volwaardig selectiespelers (inclusief twee keepers) werkt PSV toe naar de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Een wedstrijd waarin de Eindhovenaren niet alleen veel selectiespelers missen, maar ook de steun van het publiek. Schmidt accepteert die beslissing, maar is er niet blij mee.

"We waren zo blij dat ze terug waren want iedereen weet hoe verschrikkelijk het was om zonder de fans te spelen. Maar we moeten de beslissing accepteren. De beleidsbepalers zeggen niet voor hun plezier dat de stadions leeg moeten blijven." Ondanks de vele tegenslagen, kijkt Schmidt met een positief gevoel naar de wedstrijd van zaterdagmiddag. "We hebben tegen Fortuna Sittard en FC Twente ook laten zien dat we goed kunnen voetballen als we veel spelers missen. Ook morgen gaan we uit van onze eigen kracht en vol voor de drie punten." Wie er tegen Vitesse de vervangers zijn van Max en Zahavi is nog onduidelijk. Maxi Romero zou de plek van de Israëlische spits in kunnen nemen. Op linksachter zijn de keuzes zeer beperkt. Schmidt kan ervoor kiezen om Mauro Junior op één van de backposities te laten spelen. Ook centrale verdedigers Olivier Boscagli en Armando Obispo zijn een optie.

