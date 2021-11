Prijs van 500.000 euro wordt besteed aan het kantoor van de toekomst

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Steven Vos wint een prijs van 500.000 euro om mensen gezonder te laten leven.

Steven Vos heeft een half miljoen euro gewonnen. Geen Postcodekanjer, maar de Deltapremie 2021, een prijs voor praktijkgericht onderzoek. De hoogleraar van de Fontys Sporthogeschool en de Technische Universiteit in Eindhoven moet het enorme bedrag gebruiken om mensen gezonder te laten leven.

Vos loopt rond in de Workplace Vitality Hub op de High Tech Campus in Eindhoven. In een gloednieuw gebouw gebruikt hij een enorme kantoorruimte vol testapparatuur. De Vlaming kijkt hier samen met bedrijven en twintig docent-onderzoekers naar oplossingen die het leven op kantoor en ook op de thuiswerkplek gezonder maken. “Dit is een comfortbureau. Je kunt in een kantoorruimte je eigen omstandigheden creëren en die zijn voor iedereen uniek.” Aan het bureau bepaal je zelf hoe warm of koud het wordt. Een te warm of te koud kantoor is zo verleden tijd.

”Techniek moet ondersteunen en ontzorgen en moet niet gaan domineren.”

Een bureaustoel vol sensoren meet of je stress hebt, zodat je op tijd een wandeling kunt maken. Sensoren in het tapijt die houden bij hoeveel mensen er in een ruimte zijn en kan zo aangeven of het raam open moet om te luchten. Met de nieuwste snufjes is dit het kantoor van de toekomst. "Het kantoor moet zich vooraf al op jou aanpassen. Over tien jaar kom je op kantoor en dan hoef je niet meer te vloeken dat het te koud of te warm is. Of te druk. De koffiemachine weet dan dat jij koffie met melk wilt. De kantoortafel is op je ideale hoogte want het bureau past zich aan jouw behoeften in plaats van dat jij je aan je omgeving moet aanpassen.” Maar techniek mag ons leven niet overnemen. ”Techniek moet ondersteunen en ontzorgen en moet niet gaan domineren.”

"Bij online werken beweeg je nauwelijks en mis je het contact met collega’s."

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we nog meer zijn gaan zitten geeft Vos aan. “Meer dan ooit brengen we onze dagen, thuis of op de zaak, zittend door achter een computerscherm. Dit zorgt niet alleen voor lichamelijk ongemak, maar bedreigt ook de geestelijke gezondheid. Door COVID-19 zijn de voor- en nadelen van het online werken naar voren gekomen. Je beweegt nauwelijks en mist het contact met collega’s. Daar is nog heel veel te winnen.” Bedrijven kunnen komen kijken in het testkantoor. “Bedrijven die het kantoor willen vernieuwen, kunnen hier een tijdje komen werken. Zo kunnen medewerkers ervaren wat voor hen werkt.” Het kantoor is niet de enige plek die gaat profiteren van de prijs van een half miljoen euro. “Kleine oplossingen gaan straks het grote verschil maken. Ik ga bijvoorbeeld ook aan de slag rond scholen. Hoe kunnen we speelplekken aantrekkelijker maken?” In de video bovenin dit artikel laat Vos zien hoe het kantoor van de toekomst werkt.

Steven Vos krijgt een prijs van 500.000 euro om mensen gezonder te laten leven.

