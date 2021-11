PSV wint na overtuigend eerste halfuur eenvoudig van Vitesse

PSV heeft de thuiswedstrijd tegen Vitesse winnend afgesloten. Na een sterk halfuur met twee prachtige doelpunten kwam de thuisploeg niet meer in de problemen en won het met 2-0. Door de overwinning stijgen de Eindhovenaren naar een voorlopige eerste plek op de ranglijst.

De band Queen zong ooit al eens ‘Empty spaces, what are we living for?’ Iets wat de spelers van PSV en Vitesse misschien ook wel gedacht hebben bij het betreden van het Philips Stadion. Een troosteloze ambiance zonder publiek op de tribunes.

Toch moest er van de KNVB door gevoetbald worden en begonnen PSV en Vitesse aan de dertiende speelronde. Ondanks de lege tribunes ontbrak het bij de thuisploeg niet aan motivatie. De Eindhovenaren begonnen geweldig aan de wedstrijd en speelde misschien wel het beste halfuur van dit seizoen.

Volleys

PSV was dominant en had het betere van het spel. Het leidde tot mooie combinaties en vooral prachtige doelpunten. De openingstreffer viel na een kleine twintig minuten. Het was Ibrahim Sangaré, de man in vorm, die met een volley de bal op schitterende wijze achter de Vitesse-goalie schoot.

Wie dacht dat daarmee de mooiste goal van de wedstrijd al gemaakt was, kwam bedrogen uit. De 2-0 van de Eindhovenaren tien minuten later was van ongekende schoonheid. Mario Götze gaf de bal voor vanaf de rechterkant. Carlos Vinícius legde de bal met het hoofd klaar voor Bruma die net als zijn teamgenoot de bal met een volley in het doel schoot. 2-0. Een weelde voor de thuisploeg.