Coronanieuws: weer een dagrecord, 3750 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Voor de vijfde dag op rij zijn meer dan 20.000 coronabesmettingen in Nederland aan het licht gekomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 21.873 meldingen van positieve tests. Dat is het een na hoogste aantal ooit. Alleen afgelopen donderdag waren er nog meer nieuwe gevallen, namelijk zo'n 23.600.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 138.762 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal ooit. Gemiddeld komt het neer op 19.823 bevestigde besmettingen per dag. Dat gemiddelde ligt 48,5 procent hoger dan een week geleden en dat is de grootste toename op weekbasis in bijna een maand tijd.

De lijn van de epidemie gaat sinds begin oktober in een rechte lijn omhoog. Het zevendaagse gemiddelde stijgt zaterdag voor de 51e dag op rij. Dat is bijna een record. In september en oktober vorig jaar, bij het begin van de tweede golf, steeg het gemiddelde 57 dagen achter elkaar.