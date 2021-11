Truck crost door kwetsbare Loonse en Drunense Duinen, boswachter woest

Woest is boswachter Luc Roosen. Hij ontving beelden van een truck die vrijdagavond door het kwetsbare natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen zou zijn gecrost. Volgens hem gaat het om een 'Dakar-truck'.

Hij noemt de bestuurder van deze truck 'echt asociaal'. "Dit is een Natura 2000-gebied, met heel kwetsbare vegetatie", benadrukt hij. "In de avond en nacht hoort hier rust te zijn. En dan komt er eentje met de Dakar-truck hier even gas geven! Hij manoeuvreerde gewoon over de grote keien bij Bosch en Duin."

Luc bedankt de 'woedende getuige' die de crossende truck filmde. "Hopelijk kunnen we daarmee de dader achterhalen. Het nummerbord konden we namelijk niet lezen. Ik wil graag een woordje spreken met deze chauffeur!"