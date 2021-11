Dramatische middag voor Willem II, Tilburgse ploeg geeft winst weg

Willem II had zondagmiddag hele goede papieren om eindelijk weer eens een wedstrijd te winnen. Maar op bezoek bij sc Heerenveen gaf het in een paar minuten tijd de wedstrijd volledig weg. De ploeg van trainer Fred Grim stapte uiteindelijk met een 2-1 nederlaag van het veld.

In minuut 69 kwam Willem II op voorsprong in Friesland. Ringo Meerveld zette Ché Nunnely met veel gevoel vrij voor doelman Xavier Mous. De buitenspeler schoot vervolgens raak. Met die goal wist de Tilburgse ploeg de numerieke meerderheid op het veld eindelijk uit te drukken in doelpunten.

Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg namelijk al met een man minder te staan. Anthony Musaba kreeg in minuut 22 al zijn tweede gele kaart. Beide kaarten kreeg de aanvaller na een overtreding op Willem II-back Derrick Köhn. Zoals vaker had Willem II vervolgens moeite om grote kansen te creëren met elf tegen tien. Dat was ook in het Abe Lenstra Stadion het geval. Voor de treffer van Nunnely was er een overwicht van de bezoekers, maar waren de beste kansen voor Heerenveen. Met die 0-1 op zak leek de winst echter voor het grijpen.

Twee tegendoelpunten

Een minuut na de gelijkmaker was het alweer gelijk. Kwasi Wriedt gaf een nonchalant balletje breed, daarmee leed hij onnodig balverlies. In de omschakeling was het Filip Stevanovic die vanaf de rand van het strafschopgebied Timon Wellenreuther kansloos liet en de 1-1 tegen de touwen werkte.

Vijf minuten later werd de middag nog vervelender voor Willem II. Vanuit een hoekschop kopte Nick Bakker de bal in de verre hoek, over Wellenreuther heen, in het doel. De thuisploeg kwam ondanks een man minder op het veld, zo wel op een 2-1 voorsprong.

Rood Nelom

Voor Willem II überhaupt kon gaan denken aan een slotoffensief en de jacht op de gelijkmaker, kwam het ook met tien man te staan. Miquel Nelom kwam in minuut 64 binnen de lijnen als vervanger van Köhn, veertien minuten later kreeg hij van scheidsrechter Serdar Gözübüyük zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

Met tien tegen tien ging Willem II nog wel op zoek naar de 2-2. In blessuretijd kreeg Willem II nog wel een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. De allerlaatste kans op de gelijkmaker. Maar een tweede Tilburgse treffer kwam er niet meer, Leeroy Owusu schoot de bal in de muur.

Door de nederlaag blijft de teller op achttien punten, nu uit dertien duels. Willem II staat daarmee op de negende plaats in de Eredivisie. Tegenstander Heerenveen heeft nu nog maar één punt minder.