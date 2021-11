RKC verliest met ruime cijfers van Ajax

RKC heeft niet weten te zorgen voor een stunt. De Waalwijkers waren niet opgewassen tegen de titelfavoriet. Na 90 minuten stond er een 0-5 eindstand op het scorebord. De blik kan nu op de degradatiekraker tegen PEC Zwolle van volgende week.

Op voorhand kreeg je 25 keer je inzet bij de bookmakers als je dacht dat RKC de thuiswedstrijd tegen Ajax zou winnen. Het gaf aan hoe moeilijk de klus voor de Waalwijkers zondagmiddag was. Ook op het veld waren de krachtsverschillen duidelijk.

Ajax had het meeste balbezit en de uitploeg was het meest dreigend. Maar RKC hield het compact achterin en gaf in de openingsfase niet veel kansen weg. Toch moest het na een kwartier toestaan dat Sébastien Haller de bal binnenkopte uit een voorzet van Tadic. 0-1.

Kramer mist dé kans

Als RKC zijnde weet je dat je in een wedstrijd tegen Ajax één grote kans krijgt en deze moet benutten. Die kans kwam er vrij snel na de openingstreffer van de Amsterdammers. Want waar Haller de bal wel achter de doelman wist te koppen, lukte dat Michiel Kramer tien minuten later niet.

Een voorzet vanaf de rechterkant kwam perfect op het hoofd van de Waalwijkse spits. De afgelopen zomer aangetrokken aanvaller deed niet veel fout, maar het was Ajax-doelman Remko Pasveer die een geweldige redding in huis had om de gelijkmaker te voorkomen. Het was dé kans voor RKC om er een échte wedstrijd van te maken.

Vroege beslissing

Ondanks dat RKC later in de eerste helft nog gevaarlijk werd via Jens Odgaard, had je geen enkel moment het gevoel dat de thuisploeg een resultaat ging halen. Dat gevoel werd vlak voor rust versterkt toen Ajax de voorsprong verdubbelde.

Een vlotlopende aanval vanaf de linkerkant bereikte Steven Berghuis als eindstation. Voor de nummer tien van Ajax was het een koud kunstje om de bal in het lege doel te schieten. Hij zorgde voor de beslissing en de 0-2 ruststand. De enige die nog in een eventuele stunt geloofde was de stadion-dj. Hij sprak zijn hoop op een mooie uitslag uit door in de rust I’m still standing te draaien van Elton John.

Focus op PEC Zwolle

Aan het begin van de tweede helft leefde RKC kort op en kreeg de ploeg twee goede mogelijkheden. Maar scoren deed de thuisploeg niet. Ajax deed dat wel. Nadat een goal van Antony werd afgekeurd wegens buitenspel was het vijf minuten later wel raak via Berghuis. Hij schoot in de rebound de 0-3 achter Etienne Vaessen. In het laatste kwartier liep Ajax via Jurriën Timber en Haller nog uit naar 0-5.

Voor RKC is het natuurlijk geen schande dat er ruim verloren wordt van Ajax. Voor de Waalwijkers wacht volgende week pas een écht belangrijke wedstrijd. Zaterdagavond wacht een bezoek aan hekkensluiter PEC Zwolle. Daar zal RKC moeten winnen wil het uit de degradatiezorgen blijven.