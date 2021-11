Frustratie en ongeloof bij Willem II: 'Kon wel door de grond zakken'

Willem II speelde lange tijd met een man meer tegen sc Heerenveen. In de fase dat de ploeg van trainer Fred Grim met elf tegen tien speelde scoorde het zelf een keer, maar kreeg het ook twee treffers tegen. Door die twee tegendoelpunten was een nieuwe nederlaag een feit, tot frustratie en ongeloof van spelers en trainer.

Invaller Ringo Meerveld stond aan de basis van de 0-1 van Willem II. Met een bekeken boogbal gaf hij met veel gevoel de assist op Ché Nunnely. De vreugde na die treffer was van korte duur, een minuut later stond het al gelijk. En nog eens vijf minuten later zag Meerveld op het scorebord een 2-1 voorsprong voor de thuisploeg staan.

“Ik kon wel door de grond zakken. Natuurlijk kun je nog steeds de 2-2 maken en misschien wel de 2-3. Maar als je 0-1 voorstaat, tegen tien man, moet je gewoon drie punten pakken”, zegt Meerveld, die weet dat de Tilburgse ploeg niet genoeg profiteerde van het feit dat het met elf tegen tien speelde. “Zeker niet. We hebben veel te weinig gecreëerd. Hoe dat komt durf ik niet te zeggen. Het is de tweede keer dit seizoen dat we tegen tien man komen en de tweede keer dat we niks creëren. We moeten naar onszelf kijken.”

Dat doet trainer Fred Grim ook. Los van het resultaat kon hij ook absoluut niet tevreden zijn over het spel dat zijn ploeg liet zien. “Je hebt natuurlijk een bepaalde visie op het voetbal, dat wil je graag terugzien. In de eerste periode van de eerste helft, elf tegen elf, heb ik dat zeer zeker gezien. Toen lieten we de bal gaan, hebben we kansen afgedwongen. Op het moment dat we tegen tien man komen te spelen, komen we meer in de problemen. Heerenveen gaat compacter spelen. Ze houden de linies dicht bij elkaar, wij hadden moeite om daar doorheen te voetballen.”

Tegen tien man komen er niet veel kansen. En kort nadat het dan eindelijk het net heeft weten te vinden, gaat het helemaal mis. “Dat is uiteindelijk best wel heel frustrerend. Je bent aan het knokken, spelen voor de 1-0. Dan maak je die uiteindelijk, dan weet je dat je die 1-0 vast moet houden. Maar het leek of de focus er wat af was, de spanning weg. We hebben meteen kinderlijk balverlies op het middenveld.”

Superzuur, zo noemt Meerveld de nederlaag in Friesland. “Tijdens de interlandbreak hebben we met elkaar aan tafel gezeten. Dat dit soort dingen niet mogen gebeuren, dat we de fouten eruit moeten halen. We doen het als team, niet per persoon, maar dit is echt superzuur.”