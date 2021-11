Zwaarste criminelen hoeven PI Vught niet meer uit om berecht te worden

Vught krijgt een zogenoemd justitieel complex. Zware criminelen bij wie sprake is van vluchtgevaar, hoeven dan niet meer de gevangenis uit als ze voor een rechter moeten verschijnen. Dat verkleint het risico op vluchten tijdens vervoer. Dat staat in plannen die demissionair minister Sander Dekker maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de PI Vught komt een 'kwalitatief hoogwaardige' videovoorziening en een beveiligde verhoorkamer. Hierdoor hoeven de zwaarste criminelen in de toekomst niet meer in een auto de rechtbank gereden te worden. Ze zullen in de gevangenis in Vught voor een camera en een beeldscherm aan hun tussentijdse terechtzitting deelnemen. Het gaat dan om de niet-openbare delen van het proces, zoals (getuigen)verhoren bij de rechter-commissaris.

Vanaf 2023 wordt het mogelijk zittingen van een rechter-commissaris in Vught te houden, waardoor nog minder vervoer nodig is. Het gaat dan om bijvoorbeeld zittingen waarbij moet worden besloten of de voorlopige hechtenis van een gedetineerde wordt verlengd.

Een rechtbank is in Vught niet gepland. Dat betekent dat verdachten voor hun inhoudelijke en openbare proces gewoon vervoerd moeten worden naar de gerechtsgebouwen door het hele land.

Andere route

Er komt wel een tweede ontsluitingsweg aan de westkant van de PI Vught. Over die weg kunnen de gepantserde auto's verdachten aan- en afvoeren. Zo worden Vught en Cromvoirt wat ontzien. In 2023 moet die weg in gebruik worden genomen. De rijksoverheid betaalt hem.

Nederland krijgt nog drie van die justitiële complexen: in Lelystad, Schiphol en Vlissingen. Door een zittingslocatie met een gevangenis te combineren, kunnen zware criminelen in één veilige omgeving gevangen worden gehouden en worden en berecht. In Vlissingen wordt de tweede EBI van ons land gebouwd.

Met zijn tweeën

Het vervoer naar de rechtbank en de beveiliging van deze processen kost de politie veel mankracht. Doordat transport niet meer nodig is, moet ook worden voorkomen dat verdachten met elkaar kunnen communiceren.

De zwaarste criminelen van Nederland zitten in de EBI in Vught. "Deze buitengewone groep gedetineerden vraagt om een buitengewone aanpak", aldus Dekker.

Minister Dekker van Rechtsbescherming wil ook dat advocaten alleen nog maar meer als duo's bij gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) langsgaan. Vorige maand werd in de EBI in Vught de neef van Ridouan Taghi opgepakt. Deze man is ook een advocaat van Taghi. Hij wordt ervan verdacht berichten van zijn neef Ridouan hebben doorgegeven aan de buitenwereld.