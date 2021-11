'Mohamed Ihattaren koopt villa van 1 miljoen in Tilburg'

De soap rond voormalig PSV-voetballer Mohamed Ihattaren heeft een bijzondere nieuwe Brabantse wending gekregen. Volgens tijdschrift Story heeft hij onlangs een villa gekocht in Tilburg van ruim één miljoen euro.

De 19-jarige voetballer zou Tilburg hebben gekozen omdat zijn vriendin hier woont. "Mo zal hier over enkele weken gaan wonen", meldde een bron aan de Story. Mo zou de villa hebben gekocht van de vader van de Tilburgse horecaondernemer Danny Kovacevic, eigenaar van sterrenrestaurant Monarh.

Een opvallend besluit, want Ihattaren staat onder contract bij het Italiaanse Juventus, dat hem verhuurt aan Sampdoria. Dat zou betekenen dat de voetballer 1100 kilometer moet reizen naar zijn club, een aardige reistijd voor woon-werkverkeer. Hij werd echter sinds half oktober niet meer gezien bij zijn club. Tot hij ineens een maand later opdook in Utrecht, waar hij buiten een balletje trapte.

Het voetbaltalent wil de koop van de villa niet bevestigen. "Ik wil dat je de mensen om me heen met rust laat, dat hoeft niet. Jullie zoeken alleen maar heisa, daar ben ik niet van gediend. Begrepen?", zei hij tegen het tijdschrift.

In de clinch

Ihattaren debuteerde in januari 2019 voor PSV en speelde 56 duels voor de Eindhovenaren. De talentvolle linkspoot kwam echter vooral in het nieuws omdat hij afspraken niet nakwam en continu in de clinch lag met trainer Roger Schmidt.

PSV groeide steeds verder uit elkaar met Ihattaren. Afgelopen zomer gebeurde wat iedereen zag aankomen: de aanvallende middenvelder vertrok. Juventus werd zijn nieuwe werkgever en stalde hem meteen bij Sampdoria. Daar is hij sinds oktober spoorloos verdwenen.