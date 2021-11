55-jarige man uit Goirle vermist

Een 55-jarige man uit Goirle wordt sinds vrijdagmiddag vermist. De man is toen op een omafiets gestapt en weggereden. Zijn familie maakt zich zorgen, zo zegt de politie.

Het is nog onduidelijk waarom de man is vertrokken en waar hij naartoe is gegaan. Hij is zaterdagochtend voor het laatst gezien bij de Oostplas in Goirle. De politie laat weten dat de man nu mogelijk ook in België kan zijn.

Het signalement van de man:

grijze broek,

donker blauwe jas

beige Timberlands

beige rugzak

Spalk om zijn linkerarm

omafiets met een spin op het transportrek.

Volgens de politie is de man niet gevaarlijk, maar hij heeft wel zorg nodig. Wat voor zorg wordt niet verteld. De man is aanspreekbaar. Mocht je de man gezien hebben of weet je waar de man is, bel dan 0900-8844.