Oude veerboot wordt geveild: 'Maar hij gaat niet naar een schroothandelaar'

Het pontje Werkendam lll heeft maar liefst 76 jaar heen en weer gevaren tussen Werkendam en Hardinxveld. In 2012 werd het uit de vaart genomen. Op 15 december wordt het noodgedwongen geveild. "Maar verkopen aan een schroothandelaar dat doen we niet. Echt niet. Ik hoop dat het bootje in Werkendam kan blijven", vertelt Henri van Noorloos, voorzitter van de stichting Werkendam lll.

In het Biesboschdorp Werkendam is de veiling van het veerbootje Werkendam lll 'het gesprek' van de dag. “Het is heel zonde dat de veerboot wordt verkocht, hij hoort bij Werkendam", vertelt voormalig veerman Bas Heijstek. “Ik ben veerman geweest van 1948 tot 1999 en ik hoop dat het bootje in Werkendam kan blijven.” In het voorjaar van 2012 werd het pontje vervangen door een hypermodern exemplaar. Een stichting knapte het oude bootje op, maar moet het nu toch noodgedwongen verkopen.

"Het was onze bedoeling dat bedrijven en andere geïnteresseerden het bootje na de opknapbeurt konden huren om een tochtje te maken, maar daar is niet veel van terechtgekomen", vertelt Henri van Noorloos. "Er is nauwelijks belangstelling om de Werkendam lll te huren. Wel heeft het bootje enige tijd, als tijdelijke vervanger van een andere boot, gevaren in de haven van Rotterdam. Maar ook dat is weer voorbij. Het ligt nu werkeloos afgemeerd in de Werkendamse haven en da's niet goed, want zo'n bootje moet varen om in conditie te blijven."

Thomas Westerhout, ras-Werkendammer en scheepshistoricus is verrast door het nieuws. "Maar het verbaast me ook niet. Geschiedenis kan je niet in stand houden, daar zijn jaarlijks veel kosten aan verbonden." Westerhout hoopt ook dat het bootje voor het Biesboschdorp behouden blijft, maar kan niet goed inschatten hoeveel het bootje straks gaat opleveren. "Ik kan er geen slag naar slaan. Het is wat de gek ervoor geeft. Het kan 5000 euro zijn, maar ook het tienvoudige." De boot wordt op 15 december geveild bij een plaatselijk partycentrum.

