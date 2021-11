A58 dicht tussen Tilburg en Breda na ongeluk

De A58 tussen Tilburg en Breda werd maandagmiddag iets voor halfdrie afgesloten nadat tussen Tilburg-Reeshof en Bavel een ongeluk gebeurde. Volgens een ooggetuige waren er twee auto's bij het ongeluk betrokken. Hoelang de weg dicht blijft, kan Rijkswaterstaat rond die tijd nog niet zeggen.

Automobilisten moeten rekening houden met vertraging. Het advies is om te rijden via Den Bosch, A65, A2, A59 en A27.

Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn, is niet duidelijk.