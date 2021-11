Undercoveragenten rijden auto klem op A58, automobilist aangehouden

Een automobilist is maandagmiddag iets voor halfdrie klemgereden op de snelweg A58 bij Bavel. Dat gebeurde door agenten die in onopvallende politieauto's reden.

De bestuurder van de auto was door agenten tot stoppen gedwongen. Dat leek hij in eerste instantie ook te doen, maar ging er alsnog vandoor. Vervolgens is de man door een tweede onopvallende politieauto tegen de vangrail klemgereden. De bestuurder is aangehouden.

Wie de bestuurder is kon de politie nog niet zeggen. Ook is onduidelijk waarom de automobilist in eerste instantie moest stoppen. Volgens een politiewoordvoerder van de Landelijke Eenheid ging het om een routinecontrole. Een agent raakte lichtgewond bij de actie.

Het voorval leidde tot een file, rond vier uur was de weg weer vrij.