Huis vol schedels, opgezette tijgers en wapens: 3 maanden celstraf geëist

Schedels van tijgers en leeuwen, opgezette bedreigde dieren en geweren met munitie. Dit werd allemaal gevonden in het huis van een 62-jarge man in Helmond. De verdachte handelde in beschermde dieren. Het OM eiste maandag een straf van drie maanden cel en een boete van 25.000 euro.

In 2018 begon een onderzoek naar de verdachte. De politie kwam hem op het spoor nadat ze tips kregen uit verschillende landen over de man. Hij zou handelen in beschermde dieren.

Het huis van de man was van kelder tot slaapkamer gevuld met skeletten, schedels en opgezette dieren. Onder die dieren waren ook een Syberische tijger en een luipaard. Deze twee grote katten worden ernstig bedreigd en in het wild leven er nog maar een paar honderd van.

Beschermde diersoorten mag je niet zomaar hebben, kopen of verkopen. Daar moet je een speciaal certificaat voor hebben. Hoogers had niet zo’n certificaat en kon ook niet bewijzen dat hij op een legale manier aan de dieren gekomen was.

Ook werd een berg aan wapens gevonden bij de Helmonder: geweren, revolvers en een hoop munitie.

Moord en corruptie

Volgens het OM wordt er veel geld verdiend met handel in beschermde dieren. Vaak een groot netwerk van georganiseerde misdaad achter schuil, met name in het land waar de dieren vandaan komen. Denk aan corruptie, afpersing, witwassen, mishandeling en moord. Ook worden ambtenaren omgekocht en parkwachters uit de weg geruimd.

De officier van justitie eiste drie maanden cel en een boete van 25.000 euro tegen de man. Ook zou hij drie maanden voorwaardelijk moeten krijgen die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat.