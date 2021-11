Dikke kans dat het nieuwste K3-lid uit Brabant komt

Er zijn nog maar vier meiden in de race om hét nieuwe K3-lid te worden. Twee van hen komen uit Brabant: Diede van de Heuvel (20) uit Someren en Julia Boschman (19) uit Bergen op Zoom. De andere kanshebbers om Klaasje Meijer op te volgen komen uit Utrecht en Vlaanderen.

Voor het eerst in de geschiedenis van K3 kon iedereen auditie doen voor de populaire muziekgroep uit Vlaanderen. Onder hen was ook Dirk Dunnewold (23) uit Tilburg. In de halve finale afgelopen zaterdag vielen de laatste twee overgebleven jongens af.

Maar liefst 22.000 kandidaten hadden zich ingeschreven en daar zijn er nu dus nog maar vier van over.

Voor het eerst samen met Hanne en Marthe

In de halve finale traden de finalisten voor de eerste keer op met hun mogelijke nieuwe collega’s Hanne en Marthe. “Dit is wat we zoeken”, reageerde jurylid Samantha Steenwijk na het optreden van Julia. Ook Diede kon de loftrompet horen schallen: “De hele combinatie: ik begin het meer en meer te zien", zo beoordeelde het Vlaamse jurylid Ingeborg Sergeant het optreden van Diede.

Of het nieuwe K3-lid ook echt een Brabantse wordt, zullen we zaterdagavond weten. Dan zal Klaasje Meijer, de aftredende K3-zangeres, de fakkel officieel overdragen.

De finaleshow van K2 Zoekt K3 is zaterdag om 19.55 uur te zien bij SBS6.