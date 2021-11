Deze vrouwen en meisjes fluiten voetbalwedstrijden in Brabant

Jennifer droomt van een carrière in het betaald voetbal. vergroot

Een bijzonder moment zondag in de Eredivisie. Bij de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen FC Groningen stond voor het eerste een vrouwelijke assistent-scheidsrechter langs de lijn: Franca Overtoom. Een extra motivatie voor andere vrouwen en meisjes die iedere zaterdag hun wedstrijden fluiten. Bijvoorbeeld in Bergen op Zoom.

Volgens Jennifer proberen jongens de vrouwelijke scheidsrechters vaak net iets meer uit. vergroot

Jennifer Hartog (18) "Ik ben een jaar of drie geleden begonnen met fluiten. Toen voetbalde ik zelf al een tijdje bij mijn vereniging De Markiezaten. Daar werd ik op een gegeven moment gevraagd als spelbegeleidster, een soort scheidsrechter bij de allerjongste spelertjes. Nou, dat vond ik helemaal geweldig. Ik dacht: hier wil ik in doorgaan. Inmiddels fluit ik jeugdteams van alle leeftijden. Ook jongens. Af en toe vinden die het nog wat gek. Of ze vriendelijker zijn? Valt mee, hoor. Ze proberen je juist meer uit. Maar over het algemeen zijn ze zo aan je gewend en dan reageren ze net als bij iedere andere scheidsrechter. Gelukkig maar. Het lijkt me heel gaaf om voor de KNVB te gaan fluiten. Wie weet ooit zelfs in de Keuken Kampioen Divisie, of zo. Maar goed, op dit moment volg ik een scheidsrechterscursus bij de vereniging. Eerst die maar eens afronden en dan zien we wel hoe het de komende jaren loopt."

Amy startte met fluiten, nadat ze door een blessure moest stoppen met voetballen. vergroot

Amy de Groot-Boschman (26) "Ik ben eigenlijk per toeval gaan fluiten, nadat ik vijf jaar geleden door een instabiele knieschijf moest stoppen met voetballen. Ze hadden in die tijd te weinig scheidsrechters, dus toen nam ik wat wedstrijdjes over. Dat kon ik fysiek wel aan. En het beviel verrassend goed. Het mooie van de sport is voor mij dat je veel dingen tegelijk in de gaten moet houden. Niet alleen de bal, maar ook de andere spelers en je grensrechters. Je bent de wedstrijd echt aan het managen. Tegenwoordig fluit ik zelf nog steeds, maar begeleid ik ook jonge meiden. Je merkt dat het steeds meer geaccepteerd wordt als er een meisje het veld op komt lopen. Daarbij is het zeker belangrijk dat we ook vaker vrouwen bij het professionele voetbal zien. Meiden hebben nu eindelijk voorbeelden, om zich aan op te trekken."

Lianna startte pas een maand geleden met fluiten. vergroot



Lianna Boenders (14) "Zelf voetbal ik al een aantal jaar. Dan heb je natuurlijk ook altijd te maken met scheidsrechters. Ik wilde weleens weten hoe het is om zo'n wedstrijd te leiden. Ongeveer een maand geleden floot ik mijn eerste wedstrijd. Dat gaat hartstikke goed. Het moeilijkste is om onpartijdig te zijn. Als je zelf bij een vereniging voetbalt, wil je niet dat spelers denken dat je bij dat team meer door de vingers ziet natuurlijk. Inmiddels krijg ik ook wedstrijden van de Onder-17, daar staan jongens bij die ouder zijn dan ik. Bij mijn eerste wedstrijd heb ik wel tegen de spelers gezegd dat het mijn debuut was. Dat ik na afloop een hoop complimenten kreeg, is tot nu toe het hoogtepunt. Ik ben ook gelijk gestart met een cursus. Uiteindelijk zou ik het heel tof vinden om in de eredivisie te fluiten. Bij de mannen of vrouwen? Gewoon allebei, joh!"

