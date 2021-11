Hulpsinterklaas van Willemstad overlijdt dag voor de intocht

De Sint die tientallen jaren aan kwam in Willemstad (foto: Alex van de Meeberg). vergroot

De voorzitter van het Sinterklaascomité in Willemstad kreeg afgelopen weekend te maken met een bizarre samenloop van omstandigheden. De avond voor de jaarlijkse intocht werd Alex van de Meeberg gebeld. De man die al 28 jaar hulpsinterklaas was in Willemstad, was overleden. "De grond zakte onder mijn voeten weg. Wat nu?"

Al 28 jaar is Van de Meeberg voorzitter van het comité en al die jaren hebben ze dezelfde hulpsinterklaas. "Hij viel in 1993 een keer in. Het jaar daarop heb ik gevraagd of hij het vast wilde doen. Hij heeft er even over nagedacht en toen besloten: ik doe het." De man was geknipt voor de rol. "Als hij zijn pak aan deed, wás hij Sinterklaas." Een aantal jaar heeft het comité een invalsinterklaas, voor het geval dat er iets mis gaat. Net vorig jaar liet hij weten dat ze daar een ander voor moesten zoeken. Afgelopen weekend trok hij toch de tabberd aan om de kinderen van Willemstad te verblijden met zijn bezoek.

"Er kwamen wel wat emoties los."

Toch was het geen uitgemaakte zaak dat de intocht door zou gaan met een andere Sint, vertelt de voorzitter. Eerst wilde het comité helemaal geen intocht organiseren. Al snel kwam het idee op tafel om alleen pieten aan de intocht mee te laten doen. "Maar de kinderen komen voor Sinterklaas." En dus belde de voorzitter de invaller. Hij is tevreden met zijn besluit. "Als je buiten komt en je ziet die gezichtjes van die kinderen weet je dat je het goed gedaan hebt." In de straat waar de overleden Sint woonde, heeft de stoet tijdens de rondrit even stilgestaan bij het overlijden. "Er kwamen wel wat emoties los." De pieten moesten daarna snel schakelen, ze draaiden zich om en daar stonden weer kinderen voor hun neus. Na de sinterklaasperiode gaat het comité evalueren en dan zullen ze ook een besluit nemen over wie volgend jaar de Sinterklaas wordt in Willemstad.

