Geen zware criminelen meer door woonwijken in Vught: 'Heel goed idee'

Sirenes, agenten met bivakmutsen en een 'dreigende sfeer' in hun straat wanneer de zware jongens langsrijden; in 2023 is dat allemaal verleden tijd voor de inwoners van Vught. Minister Sander Dekker wil zware criminelen uit de EBI in Vught straks via een videoverbinding hun rechtszaak laten bijwonen. Zware jongens als Taghi en Holleeder blijven dan binnen de gevangenismuren. Omwonenden en de burgemeester zijn daar blij mee.

Wachten op privacy instellingen...