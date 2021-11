Politie vindt kilo cocaïne in auto van Fransman (38)

Archieffoto. vergroot

In Zevenbergschen Hoek is een Fransman (38) betrapt met 1,2 kilo cocaïne in zijn auto. De man is aangehouden en zit vast.

Agenten controleerden rond half acht zijn auto op de Lapdijk in Zevenbergschen Hoek. De Fransman kon geen rijbewijs of identiteitsbewijs laten zien. Omdat de agenten zagen dat de man twee zakjes hennep in zijn auto had liggen, gingen ze verder zoeken. Ze vonden 1,2 kilo cocaïne aan in de auto. De Fransman is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij dinsdag verder gehoord. De drugs en de auto zijn in beslag genomen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.