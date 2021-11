Film waar Omar (18) in schittert genomineerd voor Oscar

Omar Alwan (18) uit Oss schittert in een film die genomineerd is voor een Oscar. In de film 'Do not hesitate' speelt Omar een jongen die in oorlogsgebied woont in het Midden-Oosten. En dat is uit het leven gegrepen, want Omar vluchtte zelf voor IS-strijders uit Syrië. "Nooit gedacht dat ik kon acteren."

De film 'Do not hesitate' gaat over drie Nederlandse soldaten, die er alleen voor komen te staan tijdens een uit de hand gelopen vredesmissie in het Midden-Oosten. Ze leren daar Kahil kennen, gespeeld door Omar. De film die sinds begin november in de bioscopen draait, is genomineerd voor een Oscar in de categorie International Feature.

"Ik wist eerst niet wat acteren was en had nooit gedacht dat ik het kon", vertelt Omar aan Dtv Nieuws. Hij vluchtte een paar jaar geleden uit Syrië voor IS-strijders. Tijdens zijn tijd in het asielzoekerscentrum in Grave kwam hij in aanraking met acteren. Hij werd daar in 2016 gecast uit een groep van driehonderdvijftig kinderen die in de gymzaal auditie deden. Zijn carrière begon met een korte film over het leven in het azc.

In een tweede project voor de camera's kreeg Omar de hoofdrol in 'Do not hesitate'. "Dat was heel spannend want ik had het idee dat ik nog niet goed kon acteren", zegt de Ossenaar. "Maar ik vind het heel leuk. Ook wil ik mensen om me heen een goed gevoel geven met mijn rollen."

Waar Omar eerst nog twijfelde tussen een baan als acteur of tandarts is de keuze nu duidelijk voor hem. "Mijn vrienden zeiden meteen dat ik naar de toneelacademie moet, omdat ze het bij mij vinden passen. Mijn ouders twijfelen daar nog aan, omdat het een onzeker beroep is. Maar ze zijn wel super trots op me", vertelt de hoofdrolspeler.