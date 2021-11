Hoera voor Maashorst, maar het kost radiostation L-FM de kop

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Doek valt voor lokale radiozender L-FM door gemeentelijke fusie.

Door de fusie van de gemeenten Uden en Landerd valt na zeventien jaar het doek voor de lokale radiozender L-FM. De lokale omroep weet wekelijks duizenden luisteraars aan zich te binden, maar op 8 januari is dat verleden tijd.

Willemien van de Brand was er al bij vanaf het allereerste moment. De eerste uitzending kwam van haar hand en nu, zeventien jaar later, zit ze er nog steeds. Nog héél even. Want L-FM gaat ter ziele en dat doet pijn. "Ik ga het missen, mijn programma, maar vooral ook de luisteraars. Dat zijn gek genoeg ook gewoon vrienden geworden in al die jaren."

Willemien van de Brand maakt al 17 jaar programma's voor L-FM. vergroot

L-FM heeft 21 vrijwilligers die elke week zeventien programma's maken. De zender is 24 uur per dag in de lucht,. In de avonden worden programma's uitgezonden die vooraf zijn opgenomen. Muziek, afgewisseld met het lokale nieuws is erg in trek, zo blijkt. Voorzitter Mari Brouwer heeft zijn uiterste best gedaan om de zender te redden van de ondergang, maar het mocht niet baten.

"We willen onze eigen ziel niet verliezen."

"Het nieuws dat het niet ging lukken sloeg in als een bom. We hebben heel lang geprobeerd om de zender onder te brengen bij een andere zender, de radiotak van Dtv in Uden, maar dat is niet gelukt." Een van de belangrijkste punten waarop de onderhandelingen spaak liepen, was het verlies van de 'eigen ziel', zoals Mari het noemt. "We zijn een oldies-station. Veel lokale omroepen draaien alles door elkaar. Wij hebben bewust een andere weg gekozen. De oude luisteraar, die gesetteld is in zijn dorp, weet ons zo te vinden." Zo'n 2500 luisteraars per dag schakelen in. Om liedjes aan te vragen, of om een praatje te maken. Mari had dat graag zo gehouden, maar onder de vlag van een nieuwe zender zou dat niet kunnen.

"De lokale investeerders krijgen we niet mee."

L-FM maakt zijn programma's voor de Landerdse Omroep Stichting (LOS). Die gaat samen met het Udense Dtv. Maar daar kon Mari zijn programma's niet meer op deze manier aanbieden. Geld speelt natuurlijk een rol. "Wij krijgen nu al geen subsidie. Alle inkomsten komen van onze lokale adverteerders. Ook als we samengaan met Dtv moeten we onze eigen broek ophouden, maar die lokale investeerders krijgen we dan niet meer mee." Daarnaast moet L-FM ook de eigen techniek blijven doen. Ze kunnen geen gebruik maken van de technische voorzieningen van Dtv. Met een vertrekkende technicus is ook dat niet mogelijk. Alles bij elkaar opgeteld was er geen andere uitkomst mogelijk. L-FM heeft op 8 januari de laatste uitzending.

Tinus Verstraten werkt al 16 jaar voor L-FM. vergroot

Voor Tinus Verstraten komt er na zestien jaar een einde aan zijn werkzaamheden voor de zender. Hij heeft er gemengde gevoelens over. Al jaren maakt hij een programma over Brabantse muziek met Willemien. Dat gaat hij enorm missen. Toch probeert hij er ook positief naar te kijken. Elke zondagochtend vroeg zijn bed uit bijvoorbeeld. Dat hoeft binnenkort niet meer.

"Ik kan nu ook eens uitslapen."

"Mijn kleinkinderen kunnen een keer blijven logeren in het weekend", zegt Willemien. "En ik kan misschien gewoon eens uitslapen", vult Tinus aan. Maar dat is voor later. Eerst maar eens kijken hoe ze die laatste uitzendingen gaan invullen. "Treurig wordt het niet hoor, we maken er echt wel iets vrolijks van", zegt Tinus. "In al die jaren maak je vrienden voor het leven. Misschien moeten we de borrels met zijn allen er maar gewoon inhouden."

