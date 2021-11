Geen vuurwerkverbod in Etten-Leur? Reclame per ongeluk toch opgehangen

De vuurwerkreclame hing onverwacht toch langs de weg in Etten-Leur. vergroot

Freek Schalk keek dinsdagochtend vreemd op, toen hij reclameposters voor de verkoop van vuurwerk in zijn tuincentrum langs de weg zag prijken. Die verkoop was weliswaar gepland, maar gaat uiteraard niet door nu er een landelijk vuurwerkverbod geldt. En dus was ook de reclamecampagne afgeblazen. Schalk: "Er is echt iets misgegaan."

Suzan van Loenen

"We hadden twee reclamecampagnes besteld: één voor vuurwerk en één voor kerst. De vuurwerkreclame hadden we geannuleerd", vertelt Schalk. "De kerstcampagne had nu langs de straten moeten hangen." Grappend vervolgt hij: "Dan moet ik die kerstspullen ook maar weer opruimen." Borden vervangen

Schalk vervolgt: "Volgende week zou het echte vuurwerk binnenkomen. Op dit moment hebben we alleen categorie 1 vuurwerk in de winkel liggen." Dit is het zogenoemde kindervuurwerk, dat niet verboden is. "Maar ja: daar start je geen hele reclamecampagne voor." Bij het reclamebedrijf hebben ze een fout gemaakt. Schalk heeft direct contact met hen opgenomen. "Ze gaan het zo snel mogelijk oplossen. Als het goed is, vervangen ze de borden woensdag voor de kerstreclame." Verbaasd

Dat niemand van het reclamebedrijf de fout opgemerkt heeft, vindt Schalk wel verbazingwekkend. "Dat niemand dit door heeft gehad... van het drukwerk tot het daadwerkelijk ophangen van de borden: dat vind ik wel gek. Je zou toch zeggen dat iedereen wel weet dat er een vuurwerkverbod geldt deze jaarwisseling."

