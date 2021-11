Grote partij crystal meth gevonden in bedrijfspand Helmond

In het bedrijfspand aan de 2e Indumaweg is een grote hoeveelheid crystal meth gevonden. Dat laat de politie dinsdagavond weten. De partij drugs werd eerder op de dag gevonden. Zwaarbewapende agenten bewaakten het pand.

In het gebouw stonden verschillende soorten vaten. Rond het eind van de middag kwam een vrachtwagen naar het bedrijfspand om vaten in te laden. De vrachtwagen is van een afvalinzamelingsbedrijf.

De politie heeft het bedrijventerrein afgezet en doet onderzoek. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) werd ingeschakeld om het bedrijfspand leeg te halen. Als chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving komt deze LFO in actie.