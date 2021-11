Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zwaarbewapende agenten bewaken bedrijfspand na drugsvondst

In Helmond bewaken zwaarbewapende agenten een bedrijfspand aan de 2e Indumaweg. In een van de units van een bedrijfsverzamelgebouw is een grote partij drugs gevonden. Volgens mensen ter plaatse zit het gebouw vol met verschillende soorten vaten.

Om hoeveel drugs het gaat en om wat voor soort drugs, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege de zware beveiliging lijkt het te gaan om een flinke partij. De politie heeft het bedrijventerrein afgezet en doet onderzoek. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is ingeschakeld om het bedrijfspand leeg te halen. Als chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving komt deze LFO in actie.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

