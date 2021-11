Nick kan kampioen worden met z'n team, maar zonder publiek is dat best saai

Amateurvoetballer Nick Buiks kan komend weekend met zijn team van Unitas'30 in Etten-Leur kampioen worden, maar een feestje in de kantine zit er niet in. “Doordat je niks mag, beleef je een kampioenstitel nauwelijks nog.” En er zijn natuurlijk veel meer clubs die daarmee te maken krijgen.

Bij Unitas’30 zijn er normaal gezellige feestavonden na de wedstrijden op zaterdagavond vertelt Nick. “De hele kantine staat dan vol en de tap staat open." Sinds anderhalve week zijn alleen de spelers nog welkom in de kantine en na acht uur is alles potdicht en is er dus weinig feest en gezelligheid.

Nick Buiks speelt in het onder 23 team van Unitas dat in een half seizoen een hele competitie speelt. “Uiteraard is het voetbalgedeelte het belangrijkste, maar na de wedstrijd een biertje in de kantine met iedereen is ook niet onbelangrijk. Nu dit niet kan, is het gewoon een stuk minder leuk."