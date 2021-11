Caitlin Dijkstra kan niet wachten tot ze in actie komt voor Oranje

Caitlin Dijkstra als wissel in het duel met IJsland (foto: Orange Pictures) vergroot

Voor voetbalster Caitlin Dijkstra lonkt haar debuut bij de Oranjevrouwen. In zes jaar schopte ze het van JEKA in Breda tot het Nederlands vrouwenelftal. "Het is heel mooi dat ik bij de selectie zit", vertelt ze aan Omroep Brabant. "Hier doe je het allemaal voor."

Het is ijskoud op de KNVB Campus in Zeist, waar de Oranjeleeuwinnen zich voorbereiden op het WK-kwalificatieduel met Tsjechië vrijdag. Maar van de kou heeft de 22-jarige Dijkstra weinig last. Ze is vooral trots, want met een lach op haar gezicht vertelt ze over haar afgelopen voetbalmaanden. Sinds september is de Bredase verdedigster namelijk onderdeel van de selectie van trainer Mark Parsons. "Het bevalt prima tot nu toe. Heel gaaf dat ik geselecteerd ben, dat moet ik zo volhouden. Hier speelt de top van Nederland, dat merk je echt aan het niveau", ziet de speelster van FC Twente.

In de vier kwalificatieduels die tot nu toe zijn gespeeld, bleef Dijkstra op de bank. Als dat tegen Tsjechië ook zo is, kan daar maandagavond tegen Japan misschien wel verandering in komen. Niet alleen omdat het om een oefenduel gaat en daarin vaak veel speelsters een kans krijgen. Ook vanwege blessuregevallen binnen de selectie is de kans op speeltijd groter geworden.

"Als het komt, dan komt het. En anders wacht ik nog even."

Dijkstra zelf blijft bescheiden over een mogelijk debuut. "Ik zie het vanzelf wel, ik vind het al heel mooi dat ik hier ben. Ieder voetballend meisje droomt van haar debuut en die droom heb ik ook nog steeds. Als het komt, dan komt het. En anders wacht ik nog even." In 2005 maakte ze haar eerste minuten op het voetbalveld bij R.k.v.v. JEKA. Als ze een foto ziet uit die tijd, moet de Bredase lachen. "Dat is waar het allemaal begon, ja, als kleine Cait. Daar heb ik van mijn zesde tot mijn zestiende gespeeld."

Als klein meisje wist ze al wat haar grote droom was: voetballen met de beste vrouwen van Nederland. "Ik voetbalde met mijn broers, vrienden en vriendinnen vaak buiten. Ik was altijd wel op straat te vinden met een bal, dus ik wist al vroeg wat mijn droom was." Voetbal is haar dan ook met de paplepel ingegoten. Vader Meindert speelde tussen 1987 en 1992 met Willem II in de eredivisie. Ook was hij actief voor NAC, RBC, TOP Oss en het Britse Notts County. En bij haar sportieve familie komt Caitlin nog graag thuis. "Als ik een vrij weekend heb, probeer ik altijd terug naar Breda te gaan." Via het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Eindhoven belandde ze in 2018 bij Ajax. Afgelopen zomer begon haar eerste seizoen bij FC Twente. "Ik zit daar echt op mijn plek, het is een heel leuk team."

"Met Brabanders onder elkaar is het sowieso gezellig."

Dijkstra is een van de vijf Brabantse speelsters in de huidige selectie van de Oranjeleeuwinnen. Onze provincie is dus goed vertegenwoordigd. "Soms maken anderen een grapje over ons accent, maar bij mij valt dat op zich wel mee", lacht ze. "En met Brabanders onder elkaar is het sowieso gezellig."

