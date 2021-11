Tilburgs raadslid Yusuf C. blijkt nietsontziende crimineel: 'Lachen, toch?'

De PvdA-fractie in Tilburg heeft geschokt gereageerd op de arrestatie van Yusuf Çelik. Het raadslid wordt verdacht van de moord op een Belgische undercoveragent. Fake news? Gelukkig wel. Maar dankzij de Netflix-serie Undercover, waarin een onfrisse meneer Yusuf Çelik heet, is zijn Tilburgse naamgenoot nu wél het doelwit van de humor van vrienden en collega's. "Het was wel een verrassing op zondagavond, zeg. Ik dacht: wat heb ik nu weer aan m'n fiets hangen."

De telefoon van het Tilburgse raadslid staat roodgloeiend, nadat hij (lees: zijn naamgenoot in Undercover) in de eerste aflevering van seizoen drie zonder pardon de trekker had overgehaald. 'Vanuit zijn cel' beantwoordde Yusuf C. vijf vragen.

Spreken wij met een nietsontziende drugscrimineel?

"Schijnbaar, ja! Ik volg de serie zelf niet, maar ik ben wel blij dat ik nu naast Frank Lammers ook een begrip ben in Nederland. Het leven in de cel bevalt wel. Er is in alle comfort voorzien, maar verder kan ik daar in elk geval tot de volgende aflevering geen uitspraken over doen.”

Hoe was het om jezelf op tv te zien?

“Nou, ik zat zondagavond te zappen en kwam toevallig langs de Belg, waar het ook te zien was. Het zag er wel interessant uit. Op hetzelfde moment werd ik geappt door een paar collega's die me vroegen wat ik nou weer had uitgespookt. Of ik uit de heup had geschoten en wie ik nou weer had omgelegd. Er kwamen ook allerlei nieuwe campagneslogans voorbij, zoals: je stem of ik schiet! Het was hilariteit alom.”

“Het toeval was dat we maandagavond een bijeenkomst over de regio hadden. Dus ik dacht de stoute schoenen aan te trekken en me op een ludieke manier af te melden, ook omdat een collega kon invallen. En ik heb nog steeds niks gehoord van de burgemeester, haha.”