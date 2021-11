Coronanieuws: kabinet wil zelftesten breed gaan inzetten

Thuistest vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Hoofd van de Vereniging voor Intensive Care waarschuwt: over tien dagen zitten de ic's in code zwart

Vanaf vandaag is de 1,5 meter afstand houden weer verplicht

Kabinet wil zelftesten breed gaan inzetten.

Er kwamen 3886 coronabesmettingen bij, dat is het hoogste aantal ooit in onze provincie.

Een nieuw record in de Brabantse weekcijfers: 23.643 nieuwe besmettingen.

10.25 Eerste ziekenhuismedewerkers krijgen boosterprik Deze week begint het boosteren van 18-plussers in zorginstellingen en medewerkers in de zorg die direct contact hebben met patiënten. Onder andere in Gelderse ziekenhuizen krijgen de eerste verpleegkundigen vandaag de extra vaccinatie, meldt Omroep Gelderland. Afgelopen week begon de GGD al met het zetten van boosterprikken bij mensen van 80 jaar en ouder.

09.45 Totale studieschuld neemt toe door coronapandemie Door het coronavirus zijn meer jongeren het afgelopen jaar begonnen met een studie en daardoor is de gezamenlijke studieschuld verder opgelopen. Begin dit jaar was de totale schuld van (oud-)studenten opgelopen tot 24,4 miljard euro, 1,6 miljard meer dan het jaar ervoor, ofwel een stijging van 7 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers.

09.05 Thuiswerken zorgt weer voor meer dataverkeer op netwerk KPN Door de strengere coronamaatregelen van de overheid wordt er weer meer gebruikgemaakt van het vaste netwerk van KPN. Volgens het telecombedrijf, een van de grootste aanbieders van internet en mobiele telefonie in Nederland, is het 'thuiswerkverkeer' vanwege het aangescherpte thuiswerkadvies van de overheid met bijna een derde toegenomen. De onderneming vergeleek de netwerkbelasting van vorige week met die van de week ervoor, toen het thuiswerkadvies nog minder streng geformuleerd was. Per 12 november geldt namelijk weer het advies om thuis te werken tenzij het niet anders kan. Tussen deze weken waren toenames van gemiddeld 25 tot 30 procent te zien.

08.45 Kabinet wil zelftesten breed gaan inzetten Het demissionaire kabinet wil zelftesten breed gaan inzetten voor mensen met coronaklachten. Nu de GGD'en het erg druk hebben en tegen de limieten van hun testcapaciteit aanlopen moeten zelftesten ervoor zorgen dat mensen sneller een test doen, en zo meer coronabesmettingen worden opgespoord. Uiterlijk 3 december moet de inzet van de zelftesten een feit zijn, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Het kabinet volgt daarmee een advies van het Outbreak Management Team (OMT) op, dat stelt dat "frequent en laagdrempelig zelftesten een belangrijke aanvulling kan zijn op het huidige pakket, ook voor mensen met klachten, en zou kunnen helpen de drempel voor testen te verlagen en bereidheid te verhogen". Het OMT adviseert de testen gratis beschikbaar te stellen, en daarmee de drempel voor mensen zo laag mogelijk te maken.

07.55 Coronabesmettingen Duitsland opnieuw naar recordniveau Duitsland telt maar liefst 66.884 nieuwe coronabesmettingen. Het door het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI) gecommuniceerde dagcijfer is het hoogste tot nu sinds het begin van de pandemie. Binnen dezelfde 24 uur zijn ook 335 sterfgevallen geregistreerd. Er waren afgelopen week gemiddeld 404,5 besmettingen op 100.000 inwoners, eveneens een nieuw record. Er belanden steeds meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het gemiddelde van afgelopen week is 5,6 ziekenhuisopnames op de 100.000 inwoners.

03.30 Weer verplicht 1,5 meter afstand houden om coronavirus Het is weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Het kabinet heeft de maatregel die eind september verdween, opnieuw ingevoerd vanwege het nog altijd oplopende aantal coronabesmettingen. Dinsdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 153.957 positieve coronatests in zeven dagen tijd. Een week eerder kwamen er nog ruim 110.000 besmettingen aan het licht. De maatregel om 1,5 meter afstand te houden geldt niet voor mensen die tot één huishouden behoren. Ook op plaatsen als de bioscoop of het restaurant waar het coronatoegangsbewijs moet worden getoond, is afstand houden niet verplicht. Voor het hoger en het middelbaar beroepsonderwijs geldt de maatregel niet, net als voor sporten en andere hobby's waarbij afstand houden niet gaat. Bij contactberoepen als de kapper, fysiotherapeut en bij autorijles geldt in de meeste gevallen een mondkapjesplicht. In winkels moet afstand worden gehouden en een mondmasker worden gedragen.

03.00 Uitbreiding regelingen op tafel tijdens debat over steunpakket De Tweede Kamer bespreekt woensdag de steunmaatregelen die het kabinet weer in het leven heeft geroepen wegens de aangescherpte coronaregels. Een ruime meerderheid pleit inmiddels ook voor de terugkeer van de loonsteunregeling NOW als de maatregelen langer duren. Het kabinet kondigde eerder aan in het derde kwartaal 1,3 miljard euro uit te trekken om bedrijven te ondersteunen na de recente coronamaatregelen. Bedrijven die hun omzet met 30 procent zien dalen kunnen op een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) rekenen.

