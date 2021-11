Coronanieuws: nog nooit kampten zo veel verpleeghuizen tegelijk met corona

17.34

Als iedereen zich moet laten testen om binnen te komen bij bepaalde locaties, zoals in de horeca, is dat in de praktijk eigenlijk niet uitvoerbaar. Dit beleid - ook wel 1G genoemd - is ingrijpend, moeilijk te organiseren en ook erg kostbaar, schrijft demissionair zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit berekeningen komt naar voren dat de kosten hoog zijn maar ook moeilijk in te schatten. Het laagste bedrag in de verschillende scenario's komt uit op 138 tot 155 miljoen euro per week terwijl het hoogste bedrag oploopt van 1,4 tot zelfs 2,2 miljard euro per week.