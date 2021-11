Peter zag tijdens de rellen voor de tweede keer zijn bedrijfsbus afbranden

Ook al het gereedschap in de bus ging in vlammen op (Foto: Christian Traets, SQ Vision) vergroot

Hoeveel pech kan een mens hebben, vraagt Peter de Wit uit Roosendaal zich af. Eerder deze maand ging zijn bedrijfsbus in vlammen op. Hij heeft snel een vervanger gekocht, maar bij de vuurwerkrellen van zondag is ook die inmiddels volledig uitgebrand.

Sven de Laet Geschreven door

Peter was eigenlijk net weer bekomen van de schrik, nadat drie weken geleden zijn bedrijfsbus werd vernield door vuurwerk. Toch bleef hij zondagavond wat langer op. "De wekker gaat hier 's ochtends om een uur of zes, dus ik ga vaak vroeg naar bed. Maar er waren al wat relletjes in de wijk aangekondigd, dus dan ben je toch alert. Zeker na die vuurwerkbom van laatst." Rond half elf besloten Peter en zijn vrouw toch maar naar bed te gaan. "Het leek redelijk rustig te blijven." Toch ging het even later weer helemaal mis. "We sliepen net, toen we een doffe knal hoorden. Precies hetzelfde als de vorige keer. Mijn vrouw rende naar het raam. Het zal toch niet, dacht ik."

"Ik heb alles vervloekt, wat te vervloeken viel."

Die hoop bleek ongegrond: Peters gloednieuwe bus stond in vuur en vlam. "Op dat moment vlieg je naar beneden. Met twee emmertjes water hebben we nog geprobeerd wat te blussen, maar na een tijdje werden we tegengehouden door de politie. Toen heb ik alles vervloekt, wat er te vervloeken viel." De gebeurtenissen van afgelopen zondag zijn opnieuw een emotionele klap voor Peter en zijn vrouw. "De afgelopen nachten heb ik hooguit een uurtje of drie geslapen. Bij iedere klap schiet je overeind. En dat zijn er nogal wat hier in de wijk, waar de overlast aan de orde van de dag is."

"Peter zat er helemaal doorheen."

William Hage is bevriend met Peter en wist niet wat hij hoorde. "Ik werk op de binnenvaart en zat op mijn schip toen het gebeurde. Ik las het slechte nieuws op Facebook. Dat geloof je niet. Toen ik dinsdag weer aan land was, ben ik meteen naar hem toe gegaan. Peter zat er helemaal doorheen." William besloot zijn vriend te helpen. "Met een crowdfunding. Een deel van dat busje zal door de verzekering wel vergoed worden. Maar daar komen nog zó veel kosten bij. Denk alleen al aan al het gereedschap wat hij kwijt is." Inmiddels stromen de donaties binnen. Inclusief veel lieve berichtjes. "Dat is heel fijn. Zeker in deze periode van haat, nijd en rellen, kan een beetje medeleven geen kwaad."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.