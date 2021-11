Koud en guur weer op komst en 's nachts kan het sneeuwen

Vandaag was het al kil en grijs in Budel. Foto: Ben Saanen. vergroot

Bind naast een mondkapje ook je sjaal maar voor je mond. Want het wordt dit weekend koud in Brabant. Vrijdag wordt al een gure en koude dag vol regen en wind. De gevoelstemperatuur ligt rond het vriespunt. In het weekend wordt het vier graden.

Malini Witlox Geschreven door

In het zuidoosten van het land gaat het zelfs overdag sneeuwen, in Brabant is dat alleen 's nachts mogelijk zo. Het gaat om natte sneeuw, aldus Johhny Willemsen van Weerplaza. "'s Nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Doordat er veel wolken zijn, daalt die niet verder dan -2 graden." De kou is van korte duur. "Het is tijdelijk, na het weekend komt een westenwind en gaat de temperatuur weer een paar dagen omhoog naar een graad of acht. En daarna zakt die weer een paar graden."

